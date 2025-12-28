Oggi il vertice Zelensky-Trump Kiev | Molte questioni risolte prima di Capodanno

Oggi si svolge il vertice tra Zelensky e Trump a pochi giorni dal bilaterale in Florida. Il presidente ucraino ha sottolineato un’intensa attività diplomatica, con alcune decisioni importanti che potrebbero essere prese prima di Capodanno. L'incontro rappresenta un momento di approfondimento tra le due nazioni, con l’obiettivo di affrontare questioni strategiche e di sicurezza in un contesto di crescente attenzione internazionale.

Alla vigilia del bilaterale in Florida con Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di una fase diplomatica “intensissima”, nella quale alcune decisioni chiave potrebbero arrivare prima di Capodanno. Mentre Kiev chiede più sanzioni e sistemi di difesa aerea, la guerra continua sul terreno: nella notte nuovi attacchi russi con droni e artiglieria hanno colpito la regione di Dnipropetrovsk, danneggiando abitazioni, scuole e infrastrutture energetiche. Le forze ucraine rivendicano intanto raid contro strutture militari russe in Crimea occupata. Da Mosca, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov accusa l’Europa di voler proseguire lo scontro e l’Occidente di chiudere gli occhi sulla corruzione a Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oggi il vertice Zelensky-Trump. Kiev: "Molte questioni risolte prima di Capodanno" Leggi anche: Zelensky in Canada sente i leader europei: «Uniti su Kiev, garanzie di sicurezza cruciali per l'accordo». Oggi il vertice con Trump Leggi anche: Zelensky in Canada sente i leader europei: «Uniti su Kiev, garanzie di sicurezza cruciali per l'accordo». Domani il vertice con Trump La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Oggi il vertice Trump-Zelensky, Mosca lo dà già per fallito; Gli europei con Zelensky prima del vertice da Trump. Putin bombarda le città; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'. Ucraina, oggi vertice Zelensky-Trump sul piano di pace. Il leader di Kiev: “Spero in colloqui costruttivi, ma Putin non vuole la pace” - Ieri il presidente ucraino ha anche avuto una conference call con i leader europei che hanno garantito il loro pieno sostegno ai suoi sforzi di pace ... msn.com

Vertice Trump-Zelensky oggi in Florida/ Negoziati di pace sull’Ucraina, cosa può cambiare. Putin minaccia UE - Zelensky, dopo videoconferenza col Gruppo di Berlino. ilsussidiario.net

Diretta | Oggi il vertice Zelensky-Trump. Il presidente ucraino: "Molte questioni risolte prima di Capodanno" - Alla vigilia dell’incontro con Donald Trump, Volodymyr Zelensky rilancia sulla diplomazia e chiede più pressione sulla Russia, mentre continuano attacchi con droni e missili e Kiev colpisce obiettivi ... msn.com

Ancora una notte di terrore in Ucraina. Il Cremlino mostra i muscoli prima degli incontri diplomatici e colpisce ancora la capitale Kyiv. Oggi vertice da remoto tra Zelensky e leader europei. Domani il presidente ucraino sarà a Mar a Lago da Trump. - facebook.com facebook

Ucraina-Russia news oggi, bombe su Kiev alla vigilia del vertice Trump-Zelensky x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.