Oggi il vertice tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago

Si terrà alle 19 ora italiana, le 13 in Florida, l'incontro a Palm Beach tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelenksy. E' quanto rende noto la Casa Bianca, che ha diffuso l'agenda odierna di Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oggi il vertice tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago Leggi anche: Ucraina, Zelensky vola da Trump: domenica il vertice sulla pace a Mar-a-Lago: “Mai così vicini all'accordo” Leggi anche: Russia, voci impazzite da Mar a Lago: "Domenica incontro Trump-Zelensky" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Oggi il vertice Trump-Zelensky, Mosca lo dà già per fallito; Gli europei con Zelensky prima del vertice da Trump. Putin bombarda le città; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'. Ucraina, oggi vertice Zelensky-Trump sul piano di pace. Il leader di Kiev: “Spero in colloqui costruttivi, ma Putin non vuole la pace” - Ieri il presidente ucraino ha anche avuto una conference call con i leader europei che hanno garantito il loro pieno sostegno ai suoi sforzi di pace ... msn.com

