Oggi e domani al lavoro Poi l’Alma rompe le righe

L’Alma si allenerà oggi e domani, poi mister Omiccioli darà il classico sciogliete le righe per San Silvestro e Capodanno. In questa lunga sosta natalizia di tre settimane, - il campionato di Promozione riprenderà per il Fano domenica 11 gennaio – non sono previste amichevoli, ma solamente un lavoro di ricarica per mantenere la condizione atletica. "Utilizzeremo questo intervallo – dice il tecnico Mirco Omiccioli – per recuperare tutti gli infortunati, ad eccezione di Scarlatti che ha una situazione più problematica. Penso che Roberti, Pierpaoli e mio figlio Andrea Omiccioli possano alla fine di questo periodo rientrare nel gruppo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

