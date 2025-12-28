Oggi confermato incontro Trump-Zelensky
1.37 La Casa Bianca ha confermato l'incontro tra il presidente Trump e l'omologo ucraino Zelensky,a Mar-a-Lago,la residenza privata di Trump,in Florida con inizio oggi alle 15 ora locale, le 21 in Italia. Al centro dei colloqui il piano di pace di 20 punti per l'Ucraina, con focus su garanzie di sicurezza, Donbass e centrale di Zaporizhzhia. Zelensky ha precisato che "molto può essere deciso prima di Capodanno",auspicando un cessate il fuoco. Gli alleati europei parteciperanno in videoconferenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
