Oggi confermato incontro Trump-Zelensky

1.37 La Casa Bianca ha confermato l'incontro tra il presidente Trump e l'omologo ucraino Zelensky,a Mar-a-Lago,la residenza privata di Trump,in Florida con inizio oggi alle 15 ora locale, le 21 in Italia. Al centro dei colloqui il piano di pace di 20 punti per l'Ucraina, con focus su garanzie di sicurezza, Donbass e centrale di Zaporizhzhia. Zelensky ha precisato che "molto può essere deciso prima di Capodanno",auspicando un cessate il fuoco. Gli alleati europei parteciperanno in videoconferenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Oggi a Berlino l'incontro tra Zelensky e gli inviati di Trump

Leggi anche: Trump: "Penso sia il momento di elezioni in Ucraina". Oggi a Roma incontro Zelensky-Meloni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump: 'Zelensky non ha nulla se non approvo io, incontro andrà bene'; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi; Zelensky conferma incontro con Trump in Florida: focus su pace e sicurezza; Telefonata leader Ue-Zelensky: «Unità su Kiev, garanzie sicurezza». Meloni: coordinamento Europa-Ucraina-Usa per stop guerra.

Casa Bianca conferma: domani incontro Trump-Zelensky negli USA. Attacchi a Kiev - Kiev, 'un terzo della capitale senza riscaldamento per i raid russi' Quasi un terzo della capitale ucraina Kiev è rimasto senza riscaldamento a causa dell'attacco russo. msn.com