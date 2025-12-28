Oggi 28 dicembre Santa Famiglia di Nazareth | un eccezionale esempio per tutte le famiglie
La Sacra Famiglia formata da Gesù, la Beata Vergine Maria e San Giuseppe nella sua unicità ed eccezionalità è l’esempio sommo per ogni famiglia. La prima domenica dopo il Natale, che quest’anno capita oggi 28 dicembre, si fa memoria della Sacra Famiglia. Gesù, la Beata Vergine Maria e San Giuseppe compongono questo nucleo familiare del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: Pronostici di oggi 28 dicembre: Milan, Napoli e Inter tutte in campo
Leggi anche: DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 28 ottobre: attesa Juve per Spalletti, oggi la Serie A LIVE
Strade chiuse a Roma il 27 e il 28 dicembre; Natale a Catania, dal 25 al 29 dicembre nuove iniziative ed eventi speciali con videomapping su Palazzo degli Elefanti; Festa della Santa Famiglia (Anno A) – 28 dicembre 2025; Domenica 28 dicembre il gran giorno del Presepe vivente di San Regolo (ai piedi del Castello di Brolio).
Domenica 28 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it
Almanacco | Domenica 28 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 28 dicembre è il 362º giorno del calendario gregoriano (il 363º negli anni bisestili). pisatoday.it
Domenica 28 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Santi Innocenti (Martiri) Il 28 dicembre la Chiesa commemora i Santi Innocenti, i bambini uccisi per ... trevisotoday.it
La prima pagina de LA SICILIA di oggi, 28 dicembre 2025 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.