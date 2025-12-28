Oggi 28 dicembre Santa Famiglia di Nazareth | un eccezionale esempio per tutte le famiglie

La Sacra Famiglia formata da Gesù, la Beata Vergine Maria e San Giuseppe nella sua unicità ed eccezionalità è l’esempio sommo per ogni famiglia. La prima domenica dopo il Natale, che quest’anno capita oggi 28 dicembre, si fa memoria della Sacra Famiglia. Gesù, la Beata Vergine Maria e San Giuseppe compongono questo nucleo familiare del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Festa della Santa Famiglia (Anno A) – 28 dicembre 2025

