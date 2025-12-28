Oggi 28 dicembre Santa Famiglia di Nazareth | un eccezionale esempio per tutte le famiglie

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sacra Famiglia formata da Gesù, la Beata Vergine Maria e San Giuseppe nella sua unicità ed eccezionalità è l’esempio sommo per ogni famiglia.  La prima domenica dopo il Natale, che quest’anno capita oggi 28 dicembre, si fa memoria della Sacra Famiglia. Gesù, la Beata Vergine Maria e San Giuseppe compongono questo nucleo familiare del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 28 dicembre santa famiglia di nazareth un eccezionale esempio per tutte le famiglie

© Lalucedimaria.it - Oggi 28 dicembre, Santa Famiglia di Nazareth: un eccezionale esempio per tutte le famiglie

Leggi anche: Pronostici di oggi 28 dicembre: Milan, Napoli e Inter tutte in campo

Leggi anche: DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 28 ottobre: attesa Juve per Spalletti, oggi la Serie A LIVE

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Strade chiuse a Roma il 27 e il 28 dicembre; Natale a Catania, dal 25 al 29 dicembre nuove iniziative ed eventi speciali con videomapping su Palazzo degli Elefanti; Festa della Santa Famiglia (Anno A) – 28 dicembre 2025; Domenica 28 dicembre il gran giorno del Presepe vivente di San Regolo (ai piedi del Castello di Brolio).

oggi 28 dicembre santaDomenica 28 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it

oggi 28 dicembre santaAlmanacco | Domenica 28 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 28 dicembre è il 362º giorno del calendario gregoriano (il 363º negli anni bisestili). pisatoday.it

oggi 28 dicembre santaDomenica 28 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Santi Innocenti (Martiri) Il 28 dicembre la Chiesa commemora i Santi Innocenti, i bambini uccisi per ... trevisotoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.