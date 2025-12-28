Odia il suo nome da quando è nata | il regalo dei genitori per una bimba 6 anni diventa virale

Una coppia americana ha deciso di cambiare ufficialmente il nome della loro bambina di sei anni, che da sempre odia quello assegnatole alla nascita. Dopo averle regalato un nuovo nome, più vicino al suo nomignolo affettuoso, la bambina ora porterà questo cambiamento anche sui documenti ufficiali. La vicenda, che ha suscitato molte reazioni online, evidenzia l’importanza del rispetto dei desideri dei più piccoli riguardo alla propria identità.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.