Odia il suo nome da quando è nata | il regalo dei genitori per una bimba 6 anni diventa virale
Una coppia americana ha deciso di cambiare ufficialmente il nome della loro bambina di sei anni, che da sempre odia quello assegnatole alla nascita. Dopo averle regalato un nuovo nome, più vicino al suo nomignolo affettuoso, la bambina ora porterà questo cambiamento anche sui documenti ufficiali. La vicenda, che ha suscitato molte reazioni online, evidenzia l’importanza del rispetto dei desideri dei più piccoli riguardo alla propria identità.
Una coppia americana ha regalato alla figlia di sei anni un nuovo nome: la bambina non si riconosceva in quello ufficiale e ora ha coronato il suo desiderio, trasformando l’amato nomignolo con cui viene chiamata in casa nel nome che comparirà anche sui documenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
