Un bambino spinge il suo passeggino nella Sala Convegni di Palazzo De’ Toschi. Guarda curioso i pannelli che incorniciano lo spazio: le foto sono grandi e sotto di loro ci sono tante parole, scritte nero su bianco, che raccontano ciò che le immagini immortalano. Mai abbandonando il passeggino che lo sostiene nei primi passi, il piccolo scruta ogni ’stazione’. Sono gli occhi del futuro che guardano quelli della storia. Sta coinvolgendo letteralmente grandi e piccini la mostra gratuita dei 140 anni de il Resto del Carlino, ospitata nella suggestiva sede di Banca di Bologna, dove in molti ieri pomeriggio si sono radunati per godere dell’esposizione, che rimarrà in piazza Minghetti fino al 14 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Occhi sulla storia' continua. Tanti visitatori alla mostra: "Così riscopriamo la magia della carta stampata"

