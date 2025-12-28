nuovo patto bipartisan anti alluvioni infinite

La chiesetta di Valmaggiore ha il tetto di cristallo e fra i castagni secolari si scorge un Cristo sottile: nel 1506 passò un uomo su un cavallo bianco, Papa Giulio II. Nell’autunno del 1944 i muri divennero retrovia del fronte, a 698 metri d’altitudine. E ora qui, sul crinale fra Castel del Rio, Fontanelice e Casola Valsenio sbranato dalle infinite alluvioni, la chiesetta resiste, nonostante i secoli, nonostante le guerre, guardando dall’alto la Romagna, il mare, l’Emilia che fu dei Bentivoglio, la Toscana. Poche centinaia di metri sotto, la strada è franata, i tornanti non sono stati totalmente ricostruiti e anche l’altro giorno, alla vigilia di Natale, la terra è stata vomitata dai crinali sulla provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

