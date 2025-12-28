La Jeep Renegade non scompare definitivamente e potrebbe tornare in una nuova generazione entro il 20262027, ma con cambiamenti importanti rispetto alla versione attuale. Ecco come potrebbe essere il “ritorno” del modello basato su tutte le anticipazioni più recenti. 1. Una nuova generazione (non solo restyling). Il modello attuale della Renegade verrà prodotto fino al 2026, ma nel frattempo Jeep sta preparando una versione completamente nuova che debutterà alla fine del 2026 o nei primi mesi del 2027. Questa nuova generazione non sarà semplicemente un piccolo aggiornamento: sarà riprogettata su una nuova piattaforma, con dimensioni leggermente maggiori e tecnologie più moderne. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Jeep Renegade 2026: ritorna o sparisce per sempre?

Leggi anche: Jeep Renegade addio: prodotto l'ultimo esemplare a Melfi

Leggi anche: Il fantasma della Jeep Renegade pizzicata 130 volte in Ztl a Roma

