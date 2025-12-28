Novara traina il Nord Piemonte nelle esportazioni | +6% di export

Nel 2025, Novara e l'Alto Piemonte si confermano tra le aree più dinamiche del Nord Italia in ambito esportazioni. Nei primi nove mesi dell’anno, il valore delle esportazioni dell’area ha raggiunto i 9,7 miliardi di euro, con un aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questi dati evidenziano la crescita costante di questa regione nel panorama commerciale nazionale.

Nei primi nove mesi del 2025 il valore delle esportazioni dell'Alto Piemonte, l'area che comprende le province di Biella, Novara, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, ha raggiunto i 9,7 miliardi di euro, registrando una crescita del +3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. A dirlo è la Camera. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

