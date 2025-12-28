Note di Natale e solidarietà | 1.200 ai Romiti

Nel giorno di Santo Stefano il PalaRomiti ha accolto circa 1200 persone per la 24ª edizione del Concerto di Natale ai Romiti: un grande abbraccio di musica e solidarietà per un evento ormai storico per la città, capace di unire emozione, qualità artistica e impegno sociale. Sul palco si sono alternati diversi artisti come Scilla Cristiano, Anna Pieri, Alessandro Fantoni e James Vallicelli, accompagnati dall’ Orchestra Giovanile e dagli allievi di canto della Fondazione Masini, diretti dal maestro Fausto Fiorentini, dal Quintetto d’Archi della Forlì Musica Orchestra e dal pianista Francesco Triossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

