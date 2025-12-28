Norwich-Watford lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi e pronostici di Norwich-Watford, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle 20:45 a Carrow Road. La sfida vede un Norwich in difficoltà, reduce da quattro risultati utili consecutivi, contro un Watford che cerca continuità e un posto nei playoff, con cinque match senza sconfitte. Di seguito formazioni ufficiali, quote e previsioni per un confronto che promette equilibrio e attenzione.

Un Norwich City in piena zona retrocessione lunedì sera a Carrow Road cercherà di prolungare la sua serie di quattro partite senza sconfitte quando accoglierà un Watford che invece lotta per un posto nei playoff e che sua volta non perde da cinque giornate. Da quando l'ex allenatore dei Rangers Philippe Clement ha preso in

