Norwich-Watford lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

28 dic 2025

Analisi della sfida Norwich-Watford del 29 dicembre 2025 alle 20:45. Si approfondiscono formazioni, quote e pronostici, considerando lo stato di forma di entrambe le squadre. Il Norwich, in zona retrocessione, cerca continuità, mentre il Watford, in corsa per i playoff, punta a consolidare la propria posizione. Un confronto importante con potenziali sviluppi nel campionato di Serie B inglese.

Un Norwich City in piena zona retrocessione lunedì sera a Carrow Road cercherà di prolungare la sua serie di quattro partite senza sconfitte quando accoglierà un Watford che invece lotta per un posto nei playoff e che sua volta non perde da cinque giornate. Da quando l’ex allenatore dei Rangers Philippe Clement ha preso in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

