Norwich-Watford lunedì 29 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi della sfida tra Norwich e Watford, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 20:45 a Carrow Road. Vedremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, con i due club in situazioni di classifica opposte: il Norwich in lotta per evitare la retrocessione e il Watford impegnato nella corsa ai playoff. Un match importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi.

Un Norwich City in piena zona retrocessione lunedì sera a Carrow Road cercherà di prolungare la sua serie di quattro partite senza sconfitte quando accoglierà un Watford che invece lotta per un posto nei playoff e che sua volta non perde da cinque giornate. Da quando l’ex allenatore dei Rangers Philippe Clement ha preso in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Norwich-Watford (lunedì 29 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

