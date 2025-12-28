Non siamo ancora pronti Conte spiazza tutti | messaggio alla società

Al termine della partita tra Napoli e Cremonese, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, sorprendendo con un messaggio rivolto alla società. Le sue parole riflettono una riflessione sincera sulla situazione attuale, evidenziando le sfide e le esigenze del team. Un intervento che invita a una valutazione più approfondita del momento, senza enfatizzare troppo gli aspetti emotivi o sensazionalistici.

Antonio Conte ha parlato al termine della gara vinta dal Napoli contro la Cremonese ai microfoni Dazn. L'allenatore ha fatto un po' il punto su cosa è successo in questo 2025 fatto di grandi successi per gli azzurri, lanciando anche un messaggio sullo status della società azzurra in questo momento rispetto alle altre big della Serie A. Conte: "Napoli è diversa quando festeggia". L'allenatore è partito esprimendosi sulle tante gioie che gli sono state date da questo anno solare: "Festeggiamo un anno bellissimo, dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario come lo Scudetto, coronato poi dalla Supercoppa.

