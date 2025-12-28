Non si scherza con la vita degli altri

Nel 2024, le chiamate accidentali alla centrale del 118 sono state 150, pari allo 0,1%, mentre gli scherzi sono stati 113, lo 0,13%. Questi dati evidenziano l’importanza di utilizzare correttamente il servizio di emergenza, poiché ogni chiamata, anche involontaria, può compromettere l’intervento in situazioni reali di bisogno. È fondamentale ricordare che la vita degli altri non si scherza.

Nel 2024 gli scherzi e le chiamate effettuate per errore alla centrale operativa del 118 sono state rispettivamente 113 (lo 0,13%) e 150 (ovvero lo 0,1%). Un dato irrilevante se valutato in termini percentuali ma allarmante se visto in termini assoluti. Per non parlare del dato abnorme dei 22. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Costanza Miriano: il segreto per smettere di invidiare la vita degli altri

Leggi anche: "Amava la vita e dava la vita agli altri con un gesto e un sorriso": addio all'attore "Ciccio Ruggia"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Schlein: sulle pensioni si consuma il più alto tradimento del governo; Zuppi: il mondo vive l'ora della forza e dell'arroganza, Dio viene disarmato e ci disarma. E scherza alla radio del 112: assembramento di pastori a Betlemme, ma non intervenite (Irina Smirnova); “Aiuto! Mia madre è priva di sensi”, scatta il ‘Codice rosso’ ma era uno stupido scherzo. Colelli: “Pronti alla denuncia”; Scherzi d’amore La commedia del dott. Bardesono torna in scena.

Papa Leone: "La missione fa parte della mia vita, ringrazio Dio". E scherza sugli applausi - "Sono stato missionario in Perù, e in mezzo al popolo peruviano è maturata la mia vocazione pastorale". repubblica.it

C.S. LEWIS | Ora sanno che non si scherza con te | #ForzaSpirituale

«Anche l'ultima», scherza Laura Chiatti parlando della sua prima esperienza recitativa in coppia con Marco Bocci. I due, compagni nella vita e ora anche sul set, sono i protagonisti della nuova fiction di Rai 1, “Se fossi te”, in onda il 28 e 29 dicembre in prima s - facebook.com facebook