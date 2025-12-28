L’arrivo del nuovo anno invita a riflettere, ma è nelle persone che si trova la vera trasformazione. Le promesse e i bilanci sono strumenti, ma sono le azioni e le relazioni a definire il cambiamento reale. In un tempo di ormai consuete ritualità, è importante ricordare che la crescita personale si nutre di attenzione e impegno quotidiano, non di date o scadenze.

Si avvicina l’anno nuovo. Tempo di bilanci e di promesse. Di frasi fatte e di speranze incartate come panettoni in saldo. Ogni 31 dicembre, puntuale come un oroscopo, l’umanità si illude che basti girare una pagina del calendario per diventare migliori. “Anno nuovo, vita nuova”. Ma no, non funziona così. E chi ha qualche capello grigio o anche solo un minimo di onestà intellettuale lo sa bene: la data cambia, la gente no. La retorica del “nuovo inizio” è un vecchio inganno. A molti piace crederci, perché è comodo. Fa sentire in movimento anche chi è fermo da anni. Basta una bottiglia stappata e un cin-cin a mezzanotte per dimenticare dodici mesi di scelte sbagliate, relazioni tossiche, abitudini dannose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Non è l'anno nuovo che fa nuova la vita: sono le persone

Leggi anche: Irama presenta il nuovo album “Antologia della vita e della morte”: “Ho aperto la casella postale per riconnettermi con le persone. Ci sono cose che non sono riuscito ancora a metabolizzare” – Intervista

Leggi anche: L'anno nuovo che non arriva, l'umorismo di Bogdan Muresanu e quella "politica che disprezza le persone"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cortona è tutto pronto per il Capodanno Sold out la Colazione al Museo; A Capodanno la fortuna è nel piatto 10 tradizioni da osservare; Colle è pronta a brindare Capodanno extra-large con tre giorni di eventi; Cenoni di Natale e Capodanno perché è fondamentale camminare per due minuti.

Anno nuovo, vita nuova… o stessi schemi? ?

Non chiedete troppo all’anno nuovo. Non trattatelo come una prova. È solo un tempo che arriva, con le tasche vuote, pronto a riempirsi di vita. Concedetevi il tempo di non essere pronti, di cambiare idea, di tornare indietro, di ricominciare senza spiegazioni. Si - facebook.com facebook