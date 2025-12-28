Noi studentesse del magistrale diplomate nel 1978 ci siamo rincontrate dopo tanti anni | la segnalazione

Un gruppo di studentesse del magistrale diplomate nel 1978 si è ritrovato di nuovo nel 2025, dopo molti anni. Questo incontro ha rappresentato un'occasione per condividere ricordi, ascoltare le proprie storie e rivivere insieme i momenti più significativi della loro adolescenza trascorsa tra i banchi di scuola. Un incontro che ha rafforzato i legami e risvegliato emozioni profonde, testimonianza di un legame duraturo nel tempo.

