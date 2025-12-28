Noi islamofobi? Voi terroristofili

Il dibattito sulla percezione dell'islam e del terrorismo spesso si intreccia con accuse e fraintendimenti. È importante distinguere tra critica giustificata e generalizzazioni dannose. In questo contesto, si evidenzia come alcuni possano mostrare interesse o simpatia verso il terrorismo, un atteggiamento che merita un'analisi attenta e responsabile, per comprendere meglio le dinamiche che influenzano l'opinione pubblica e il discorso sociale.

Chi gridava all'islamofobia, ora dovrebbe iniziare ad occuparsi della terrorismofilia, cioè il forte interesse, l'approvazione e in alcuni casi l'amore nei confronti del terrorismo e di chi lo porta avanti. Ci riferiamo innanzitutto a coloro i quali, per anni, sono stati conniventi con le associazioni islamiche più estremiste e hanno aperto loro le porte della nostra società e delle nostre istituzioni. Un tempo sarebbero stati bollati di intelligenza (ove ve ne fosse) con il nemico. Si sentono assolti, ma sono comunque coinvolti. In secondo luogo parliamo di chi per lungo tempo ha tentato di mozzare la lingua a chiunque osasse criticare - o semplicemente mettere in dubbio - le aperture incondizionate e sconsiderate all'Islam più fondamentalista ed estremo.

