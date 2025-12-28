nodi 1 3 finanziati inaugurazione nel 2027

La Tangenziale Nord-Est è un progetto infrastrutturale di viabilità strategica concepito per collegare la via Aurelia e la Viabilità di raccordo nord al polo ospedaliero di Cisanello attraverso un tracciato che si sviluppa nei territori dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme. L’opera, coordinata dalla Provincia di Pisa, ha origini progettuali risalenti al 2005 ed è concepita come una viabilità di raccordo nord tra le principali arterie stradali della piana pisana: la SS 1 Via Aurelia, la SS 12 del Brennero e la SP 2 Vicarese. Un’opera strategica anche in vista del nuovo ospedale di Cisanello attualmente in costruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

