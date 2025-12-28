No non tutto a Milano è caro come il sangue | e ve lo dimostriamo

Milano offre opzioni diverse per fare la spesa durante le festività, spesso più accessibili di quanto si possa immaginare. In questo periodo, visitare un supermercato può risultare un’esperienza più tranquilla e meno onerosa rispetto al passato. Scopriamo insieme come risparmiare senza rinunciare alla qualità, dimostrando che anche in città ci sono soluzioni convenienti e attente alle esigenze di tutti.

Entrare in un supermercato in questi giorni di festa potrebbe essere ‘piacevole’: lo scontrino non necessariamente sarà più pesante dello scorso anno. Varcare la soglia di una gioielleria di Milano, invece, potrebbe comportare un salasso non indifferente. Ben superiore a quanto si possa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

