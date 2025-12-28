Nkunku si sblocca col Verona | una doppietta per convincere Allegri e cambiare i piani del Milan

Col match contro il Verona, Nkunku ha finalmente trovato il suo primo gol stagionale, grazie anche a un rigore conquistato. Questo episodio potrebbe rappresentare un punto di svolta per il giocatore e influenzare le decisioni tattiche di Allegri. La doppietta dimostra il suo potenziale e la capacità di reagire alle difficoltà, offrendo nuove possibilità per il futuro del Milan e modificando gli equilibri in squadra.

Per sbloccarsi si è dovuto procurare un rigore: il proverbiale episodio che può diventare la svolta chiave. All'improvviso, in un mezzogiorno natalizio a San Siro, Christopher Nkunku ha trovato le prime gioie con il Milan. C'è la sua firma sulla vittoria contro il Verona, decisiva per la classifica: il rigore del 2 a 0, pochi minuti dopo anche il gol che ha chiuso la partita. Dopo 4 mesi, 11 partite e zero reti, ecco la doppietta che può cambiare la storia di Nkunku al Milan. Il primo tempo dell'attaccante francese contro l'Hellas Verona sembrava per la verità aver rispecchiato il copione amaro di questi sui primi mesi in Italia: avulso dal gioco, mai pericoloso.

