Nkunku si iscrive alla Serie A il Milan batte il Verona | 3-0 e vetta della classifica

Nella diciassettesima giornata di Serie A, il Milan si impone sul Verona con un risultato di 3-0, consolidando la posizione in classifica. La partita segna anche l’ingresso di Christopher Nkunku nel campionato italiano, con i suoi primi gol ufficiali che contribuiscono alla vittoria dei rossoneri. Un momento importante per il club e per il calciatore, che apre una nuova fase nel campionato italiano.

La domenica della diciassettesima giornata di Serie A porta la firma di Christopher Nkunku, che con i primi gol in campionato trascina alla vittoria il Milan. A San Siro, i rossoneri si impongono per 3-0 sul Verona e, almeno per qualche ora, in attesa della sfida dell’Inter, si guadagna la vetta della classifica. Scaligeri che cadono dopo due sconfitte consecutive e restano al terzultimo poso con 12 punti. Milan-Verona, il racconto del match. Nonostante la grande differenza in classifica il Verona arriva a San Siro senza alcun timore reverenziale, approcciando molto bene al match. Gli scaligeri tengono benissimo il campo limitando in tutto e per tutto il Milan, che non riesce a trovare velocità di manovra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

