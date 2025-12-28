Nkunku si attendono le prime offerte | il Milan non vuole minusvalenze

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte calciomercato, il Milan si prepara alla possibile partenza di Nkunku, con le prime offerte in arrivo. Il giocatore dovrebbe scendere in campo da titolare contro il Verona, ma la società rossonera valuta attentamente le proposte, mantenendo come obiettivo evitare minusvalenze e tutelare gli interessi del club. La situazione resta dinamica, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, Nkunku dovrebbe giocare da titolare contro il Verona, ma il Diavolo potrebbe essere in attesa di offerte. Ecco le ultime novità da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nkunku si attendono le prime offerte il milan non vuole minusvalenze

© Pianetamilan.it - Nkunku, si attendono le prime offerte: il Milan non vuole minusvalenze

Leggi anche: Milan, Nkunku a rischio in vista di gennaio: Tare pronto a valutare offerte per il francese

Leggi anche: Nkunku in uscita, c’è un derby per lui: ecco quanto vuole il Milan. E se restasse in Italia?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Hojlund incontenibile, Neres puntuale, Nkunku non punge, De Winter sbaglia tutto.

Nkunku: “La chiamata del Milan? Non ci ho riflettuto molto, ho sentito un brivido” - Dopo le visite, le firme e il comunicato ufficiale è arrivato il momento della presentazione in conferenza stampa del nuovo ... gianlucadimarzio.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.