Nkunku ha convinto Allegri in cinque minuti contro il Verona il suo miglior match da quando è al Milan

Nel match contro l’Hellas Verona, il Milan ha conquistato una vittoria per 3-0, attualmente in testa alla classifica. Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea, ha dimostrato il suo valore segnando una doppietta, dimostrando di essere in crescita e di poter diventare un elemento importante per la squadra. La prestazione del francese, particolarmente convincente anche in pochi minuti, rappresenta un passo avanti nel suo percorso con il club rossonero.

