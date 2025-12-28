Nkunku è vivo! Milan-Verona 3-0 Zero tiri subiti | It’s Allegri b*tich!

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha ottenuto una vittoria convincente contro il Verona, chiudendo la partita sul 3-0. La squadra ha dimostrato solidità difensiva, senza subire tiri in porta, e ha trovato il successo grazie alle reti di Pulisic e Nkunku. La partita si è svolta in un San Siro in festa, confermando il buon momento dei rossoneri e la solidità della squadra sotto la guida tecnica.

San Siro è in festa. Il Milan batte con un netto 3-0 il Verona di Zanetti e Bertolini grazie alle reti di Pulisic e Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nkunku 232 vivo milan verona 3 0 zero tiri subiti it8217s allegri btich

© Pianetamilan.it - Nkunku è vivo! Milan-Verona 3-0. Zero tiri subiti: “It’s Allegri b*tich!”

Leggi anche: Serie A, Milan-Verona 3-0: Nkunku sfata l’incubo ‘piccole’ per Allegri | PM

Leggi anche: Nkunku si sblocca col Verona: una doppietta per convincere Allegri e cambiare i piani del Milan

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nkunku al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Milan - Giocatore di esperienza internazionale e con un ricco palmares, Nkunku dovrebbe essere l'attaccante titolare del Milan. gazzetta.it

Nkunku: “La chiamata del Milan? Non ci ho riflettuto molto, ho sentito un brivido” - Dopo le visite, le firme e il comunicato ufficiale &#232; arrivato il momento della presentazione in conferenza stampa del nuovo ... gianlucadimarzio.com

Nkunku al Milan, &#232; fatta: Allegri ha il suo attaccante, le cifre dell'operazione - Dopo i tentativi falliti per Victor Bonfice e Conrad Harder, il Milan sembrerebbe aver finalmente chiuso per il suo nuovo attaccante. tuttosport.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.