Nkunku è vivo! Milan-Verona 3-0 Zero tiri subiti | It’s Allegri b*tich!

Il Milan ha ottenuto una vittoria convincente contro il Verona, chiudendo la partita sul 3-0. La squadra ha dimostrato solidità difensiva, senza subire tiri in porta, e ha trovato il successo grazie alle reti di Pulisic e Nkunku. La partita si è svolta in un San Siro in festa, confermando il buon momento dei rossoneri e la solidità della squadra sotto la guida tecnica.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.