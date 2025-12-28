Nkunku è vivo! Milan-Verona 3-0 Zero tiri subiti | It’s Allegri b*tich!
Il Milan ha ottenuto una vittoria convincente contro il Verona, chiudendo la partita sul 3-0. La squadra ha dimostrato solidità difensiva, senza subire tiri in porta, e ha trovato il successo grazie alle reti di Pulisic e Nkunku. La partita si è svolta in un San Siro in festa, confermando il buon momento dei rossoneri e la solidità della squadra sotto la guida tecnica.
San Siro è in festa. Il Milan batte con un netto 3-0 il Verona di Zanetti e Bertolini grazie alle reti di Pulisic e Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Serie A, Milan-Verona 3-0: Nkunku sfata l’incubo ‘piccole’ per Allegri | PM
Leggi anche: Nkunku si sblocca col Verona: una doppietta per convincere Allegri e cambiare i piani del Milan
Nkunku al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Milan - Giocatore di esperienza internazionale e con un ricco palmares, Nkunku dovrebbe essere l'attaccante titolare del Milan. gazzetta.it
Nkunku: “La chiamata del Milan? Non ci ho riflettuto molto, ho sentito un brivido” - Dopo le visite, le firme e il comunicato ufficiale è arrivato il momento della presentazione in conferenza stampa del nuovo ... gianlucadimarzio.com
Nkunku al Milan, è fatta: Allegri ha il suo attaccante, le cifre dell'operazione - Dopo i tentativi falliti per Victor Bonfice e Conrad Harder, il Milan sembrerebbe aver finalmente chiuso per il suo nuovo attaccante. tuttosport.com
“Nkunku in allenamento dimostra sempre di avere qualità. Deve stare sereno, dietro ha una squadra e dei compagni che lo supportano. Può fare bene, deve avere più fiducia”. Massimiliano Allegri. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.