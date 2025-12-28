Nkunku dopo Milan Hellas | Vincere lo scudetto? Vi dico questo

Dopo la vittoria del Milan sull’Hellas Verona, Nkunku ha commentato la sua prestazione, culminata con una doppietta. Riferendosi alla possibilità di conquistare lo scudetto, il giocatore ha condiviso alcune riflessioni sul percorso della squadra e sulle opportunità di successo in questa stagione. Le sue parole offrono uno sguardo sobrio e realistico sulla corsa al titolo, evidenziando l’impegno e le aspettative del club.

Al termine della vittoria del suo Milan sull'Hellas Verona, Nkunku, autore anche di una doppietta, ha parlato della possibilità di vincere lo scudetto. Nkunku ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Milan sull'Hellas Verona LA VITTORIA – « La cosa più importante era conquistare i tre punti, sono molto contento. Abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo subito gol, ne abbiamo fatti 3 e per questo siamo molto contenti. Volevamo concludere l'anno in maniera positiva ». I PRIMI MESI AL MILAN – « Difficili no, voglio abituarmi a giocare in qualsiasi condizione. Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio.

