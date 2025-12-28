Nigeria dopo otto anni torna l' Eyo Festival | le immagini della grande festa

Sabato Lagos ha ospitato l’Eyo Festival per la prima volta in otto anni, con migliaia di residenti e turisti riuniti per assistere a uno degli eventi più iconici della Nigeria. Il festival, formalmente noto come Adamu Orisha Play, prevede maschere in tunica bianca chiamate Eyos e riflette una tradizione Yoruba che risale a secoli fa. Il governo dello Stato di Lagos ha affermato che il ritorno del festival rientra negli sforzi per promuovere la cultura, il turismo e l’attività economica nella città più popolosa dell’Africa. L’Eyo Festival viene tradizionalmente organizzato per commemorare occasioni importanti, tra cui l’incoronazione di un nuovo Oba di Lagos o la scomparsa di un importante indigeno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nigeria, dopo otto anni torna l'Eyo Festival: le immagini della grande festa Leggi anche: T'immagini! 3: torna a Perugia la festa dell'illustrazione e celebra i 130 anni del Cinema Leggi anche: Torna a Milano dopo otto anni, sorpresa Inter in attacco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nigeria, dopo otto anni torna l'Eyo Festival: le immagini della grande festa; Nigeria, ritrovati tutti gli studenti dopo il sequestro; Leonardo, scatto sugli ordini. Nuovi jet a Nigeria e Austria; Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete in Val Venosta. Nigeria, dopo otto anni torna l'Eyo Festival: le immagini della grande festa - (LaPresse) Sabato Lagos ha ospitato l'Eyo Festival per la prima volta in otto anni, con migliaia di residenti e turisti riuniti per assistere a ... stream24.ilsole24ore.com

Perché Trump ha preso di mira la Nigeria e cosa c'entra con la persecuzione dei cristiani - Da anni il presidente americano Donald Trump e parte della destra statunitense sostengono la tesi secondo cui i cristiani subiscono violenza in Nigeria. tg.la7.it

Victor Osimhen in Nigeria-Tunisia ha realizzato il primo gol in questa edizione della Coppa d’Africa, ma subito dopo è stato ammonito per aver esultato in modo provocatorio: https://fanpa.ge/i1MRx - facebook.com facebook

La Cina e la prova Nigeria dopo i raid americani. La “building diplomacy” non basta quando la crisi è sicurezza e jihadismo Di Giulia Pompili x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.