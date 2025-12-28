Nigeria dalle ceneri di Boko Haram è nata una milizia più organizzata

Dalle conseguenze di Boko Haram, in Nigeria si sta assistendo alla nascita di formazioni più strutturate. La minaccia terroristica rimane forte, aggravata dalla corruzione che indebolisce le istituzioni. Per migliorare la sicurezza nel Nord, il governo nigeriano ha chiesto supporto agli Stati Uniti, cercando di rafforzare le proprie capacità militari e contrastare efficacemente il jihadismo armato.

I terroristi africani hanno un alleato in più: la corruzione che indebolisce gli Stati. La Nigeria prova a rafforzare il proprio dispositivo militare contro il jihadismo armato e si rivolge agli Stati Uniti per colmare un deficit operativo che da anni compromette la sicurezza del Nord del Paese. Il presidente Bola Tinubu ha confermato l'ordine di quattro elicotteri d'attacco di fabbricazione americana, chiarendo però che le consegne richiederanno tempo. Proprio per ridurre questo vuoto temporale, Abuja ha avviato canali paralleli anche con la Turchia (molto attiva nell'area), nel tentativo di accelerare l'accesso a capacità aeree considerate cruciali nella lotta ai gruppi jihadisti.

