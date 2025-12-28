Nicolas Charrier chi è l’unico figlio di Brigitte Bardot | Ho rinunciato a lui

Nicolas Charrier è il figlio unico di Brigitte Bardot, protagonista del cinema francese e icona degli anni '50 e '60. Dopo diverse relazioni e matrimoni, tra cui quello con il regista Roger Vadim e la relazione con Jean-Louis Trintignant, Bardot ha avuto Nicolas con l’attore Jacques Charrier. La sua vita è stata spesso al centro dell’attenzione, anche per scelte personali, come la rinuncia a mantenere un rapporto con lui.

Dopo il matrimonio con il regista Roger Vadim, la relazione con l'attore Jean-Louis Trintignant e alcuni flirt con i cantanti Gilbert Bécaud e Sacha Distel, Brigitte Bardot inizia una storia d'amore con l'attore Jacques Charrier conosciuto sul set di Babette va alla guerra. Poco dopo l'inizio della frequentazione, la coppia scopre di aspettare un figlio. Lei vuole interrompere la gravidanza ma in Francia non è consentito (la legge Veil è del 1975 ndr ) e nessun medico da lei contattato accetta "di correre il rischio di mettere in pericolo la vita di una star". Il suo arrivo rivoluzionò totalmente la vita della diva, la quale vedeva nel bambino una minaccia per la sua immagine e la sua sospirata carriera.

