Nicola | Non c’è dispiacere la Cremonese ha fatto la partita che doveva fare Ha vinto la squadra più forte

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato la sconfitta 0-2 contro il Napoli durante l’intervista a DAZN. Il tecnico ha sottolineato che la squadra ha disputato una buona partita, riconoscendo la superiorità degli avversari. La partita si è svolta nella 17ª giornata di Serie A, con la Cremonese che ha affrontato una delle squadre più forti del campionato.

Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Napoli perso 0-2 e valido per la 17ª giornata di Serie A. Queste le sue parole: Il dispiacere arriva per aver subito due gol su situazioni in cui di solito siete molto reattivi? ‘. “Oggi non c’è dispiacere, perché la Cremonese ha fatto la partita che doveva fare. Abbiamo cercato sempre di battagliare, dimostrando e volendo crescere. Queste squadre ti mettono nelle condizioni di fare tutto a 2000 all’ora e con grande qualità. Sono squadre che ti colpiscono in queste situazioni come quelle dei due gol, per il resto dico bravi ai ragazzi”. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Nicola: ”Non c’è dispiacere, la Cremonese ha fatto la partita che doveva fare. Ha vinto la squadra più forte” Leggi anche: Cremonese-Napoli, Nicola: “Oggi non c’è dispiacere, abbiano datto la partita che dovevamo fare” Leggi anche: De Laurentiis ha fatto quello che un presidente doveva fare, far capire che Antonio Conte ha la sua massima fiducia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cremonese, Nicola a DAZN: "Fatto la partita che dovevamo, ha vinto la più forte" - Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro il Napoli perso 0- tuttonapoli.net

Cremonese-Napoli 0-2, Nicola: «Perdere non piace a nessuno» - Come di routine per la squadra padrona di casa, è toccato all’allenatore della Cremonese Davide Nicola commentare per primo ai microfoni di Dazn il match della 17esima di Serie ... msn.com

Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola - Sulla carta, nelle griglie di partenza, nelle previsioni d'inizio stagione, la ventesima su venti della Serie A 2025/2026 era quasi all'unanimità considerata la Cremonese. tuttomercatoweb.com

Il primo gol con la maglia della Cremonese di Sanabria arriva contro il Lecce

«Ho appreso la notizia della morte di Nicola Pietrangeli con autentico dispiacere. I suoi straordinari successi sportivi, la sua umana simpatia, gli hanno procurato l'affetto di tanti italiani, sportivi e non. Esprimo ai familiari cordoglio e sentimenti di vicinanza» Ser facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.