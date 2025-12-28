Nick Kyrgios ha vinto la Battaglia dei Sessi a Riad, superando Aryna Sabalenka 6-3, 6-3. L’australiano ha commentato di aver subito troppi break e di aver trovato poche persone disposte a essere al suo posto, sottolineando come il divario con Sabalenka fosse limitato. La sfida si è svolta sul cemento saudita, offrendo un confronto tra due giocatori di alto livello.

La Battaglia dei Sessi si è risolta in favore di Nick Kyrgios, che ha sconfitto Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3, 6-3 sul cemento di Riad (Arabia Saudita). L’australiano ha prevalso sulla numero 1 del mondo in un confronto di genere su cui si è parlato molto nell’ultimo mese e che all’atto pratico si è rivelato poco più di un incontro di esibizione: il numero 671 del ranking ATP ha alzato un po’ il ritmo in un paio di occasioni e ha regolato la bielorussa, contro cui aveva tutto da perdere. Nick Kyrgios ha analizzato la partita a caldo: “ È stato un match veramente complicato, lei è una grandissima campionessa, ha vinto Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nick Kyrgios: “Subiti troppi break, pochi volevano essere al mio posto. Il gap con Sabalenka era ridotto”

