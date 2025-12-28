New York sotto la neve | immagini e video spettacolari della tempesta che ha imbiancato la città
New York si è svegliata diversa. Più silenziosa, più lenta, quasi sospesa. La tempesta invernale che ha colpito la città tra venerdì e sabato ha trasformato strade, parchi e skyline in uno scenario da cartolina, regalando immagini e video spettacolari che stanno facendo il giro del mondo. Non era la nevicata più abbondante prevista dai modelli, ma è stata senza dubbio la più suggestiva degli ultimi anni. E per molte zone, la più intensa dal 2022. Central Park imbiancato: le foto più iconiche. Central Park, New York #NY #NYC #snow pic.twitter.comMC8VkSlYuj — maurograsselli (@MauroGrasselli) December 28, 2025 Il cuore verde di Manhattan è tornato protagonista. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
