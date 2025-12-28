New York la MetroCard va in pensione | in bus e metro si paga col sistema Omny

A New York, la MetroCard, storica tessera magnetica del trasporto pubblico, sarà gradualmente sostituita dal sistema Omny. Questo cambiamento mira a semplificare l’esperienza di viaggio su bus e metro, permettendo pagamenti più rapidi e moderni. La transizione rappresenta un passo verso l’innovazione digitale nel sistema di trasporto della città, mantenendo l’efficienza e la praticità per i pendolari.

A New York va in pensione la MetroCard, la tessera magnetica di plastica su cui caricare biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico della Grande Mela. L’ultimo giorno per acquistare o ricaricare una MetroCard è il 31 dicembre 2025, poi i passeggeri potranno usare solo OMNY, un sistema di pagamento contactless che consente agli utenti dei mezzi pubblici di New York di pagare i biglietti con carta di credito, telefono o altri dispositivi smart. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - New York, la MetroCard va in pensione: in bus e metro si paga col sistema Omny Leggi anche: Studente stacca un sedile del bus che lo porta a scuola, la famiglia si scusa e paga i danni Leggi anche: Lavori in corso in via Aleardi: si cambia e la “storica” segnaletica va in pensione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. New York, la MetroCard va in pensione a fine 2025: in bus e metro si paga solo col sistema Omny - (LaPresse) A New York va in pensione la MetroCard, la tessera magnetica di plastica su cui caricare biglietti e abbonamenti del trasporto ... stream24.ilsole24ore.com

La MetroCard va in pensione, a Ny si celebra un'icona culturale - Il 31 dicembre va in pensione la MetroCard, la tessera prepagata usata per pagare i trasporti pubblici (metropolitana e autobus) a New York, ed è la fine di un'era dopo 31 anni. ansa.it

La MetroCard va in pensione: New York le dedica una mostra - New York sta per dire definitivamente addio alla storica MetroCard, la tessera che ha rivoluzionato il mondo dei trasporti pubblici. msn.com

Attenzione: la MetroCard va in pensione! Dal 1° gennaio la MetroCard non esisterà più A New York si passa definitivamente a sistemi di pagamento più moderni per metro e bus. Se stai organizzando un viaggio e vuoi capire come muoverti senza stress, - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.