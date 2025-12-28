New Martina sbarca a Roma la tiktoker delle pellicole apre il primo negozio nella Capitale

New Martina, nota influencer di TikTok per i suoi video dedicati alle pellicole per cellulari, approda a Roma con l’apertura del suo primo negozio. Situato presso il centro commerciale Euroma 2, il nuovo punto vendita offre servizi specializzati e rappresenta un ampliamento del suo percorso nel settore. L’apertura è un passo importante per la crescita della presenza di New Martina nel mercato capitolino, consolidando la sua attività e la sua visibilità nella città.

New Martina sbarca a Roma. L’influencer delle pellicole, diventata una celebrità su TikTok con i suoi video in cui “martinizza” i cellulari dei suoi clienti, ha aperto il suo primo store nella Capitale, al centro commerciale Euroma 2.@newmartinaSembra un sogno,finalmente LA CAPITALE???????. 🔗 Leggi su Romatoday.it

