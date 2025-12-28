Il premier israeliano Netanyahu si trova in Florida, dove domani incontrerà l'ex presidente Trump per discutere sulla situazione di Gaza. Secondo i dati di Flightradar24, il volo è tra i più seguiti dagli utenti, con circa mille persone che ne monitorano il percorso. L'incontro rappresenta un momento importante nel contesto delle recenti tensioni nella regione.

La piattaforma Flightradar24 riporta che circa mille utenti stanno seguendo il tragitto del velivolo, rendendolo uno dei voli più monitorati del sito. Il primo ministro israeliano sta viaggiando senza la compagnia di giornalisti e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche prima della partenza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Netanyahu vola in Florida: domani l'incontro con Trump per discutere del futuro di Gaza

