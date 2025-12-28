Nelson 14 anni incanta la Francia cantando in napoletano

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelson, giovane talento di 14 anni, sta partecipando all'ultima stagione di Prodiges, il programma musicale della televisione francese. Durante una delle sue esibizioni, ha interpretato

Il 14enne sta partecipando all'ultima stagione di Prodiges, noto programma della tv francese. Nel corso della sua ultima esibizione, Nelson ha incantato giudici e pubblico con "Funiculì Funiculà" cantata in napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

