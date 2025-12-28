I l 2026 promette di rimescolare le carte del cuore, di accendere desideri sopiti e di chiedere, a volte con dolcezza a volte con decisione, di scegliere cosa (e chi) tenere davvero nella propria vita. Il cielo del nuovo anno è attraversato da grandi movimenti planetari che segnano svolte, incontri, addii e rinascite. C’è chi sentirà “aria fresca nella vita affettiva” e chi sarà chiamato a una “revisione o un rinnovamento radicale” delle proprie storie. Nettuno, Saturno, Plutone e Urano danzano tra i segni, portando cambiamenti che non sempre sono immediati, ma quasi sempre necessari. E Giove, come un alleato discreto, saprà quando regalare “allegria, benessere e favorire gli incontri sentimentali”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nell’Oroscopo dell’amore 2026 le stelle parlano chiaro: nulla resterà immobile, soprattutto nei sentimenti

Buone notizie per i segni di terra: sarà un 2026 di conquiste, dopo un anno spesso duro. Tutte le sorprese che vi aspettano nell'oroscopo annuale di Marco Amato. - facebook.com facebook