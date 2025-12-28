Nell' auto e in casa 97 petardi e 8 ordigni pirotecnici denunciato un ragazzo di Montesilvano

Durante i controlli effettuati nel fine settimana, i carabinieri hanno sequestrato 97 petardi e 8 ordigni pirotecnici all’interno di un’abitazione e in auto. Un ragazzo di 27 anni di Montesilvano è stato denunciato per la detenzione e il possesso di materiali esplosivi senza autorizzazione. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione per garantire la sicurezza pubblica durante periodi a rischio.

Un ragazzo di 27 anni di Montesilvano è stato denunciato dai carabinieri nel corso dei controlli disposti nel fine settimana.L’attività di prevenzione posta in essere dai carabinieri del Comando provinciale di Pescara ha visto la predisposizione di specifici servizi perlustrativi a largo raggio. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

