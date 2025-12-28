Nell' auto e in casa 97 petardi e 8 ordigni pirotecnici denunciato un ragazzo di Montesilvano

Durante i controlli effettuati nel fine settimana, i carabinieri hanno sequestrato 97 petardi e 8 ordigni pirotecnici all’interno di un’abitazione e in auto. Un ragazzo di 27 anni di Montesilvano è stato denunciato per la detenzione e il possesso di materiali esplosivi senza autorizzazione. L’operazione rientra nell’attività di prevenzione per garantire la sicurezza pubblica durante periodi a rischio.

Un ragazzo di 27 anni di Montesilvano è stato denunciato dai carabinieri nel corso dei controlli disposti nel fine settimana.L’attività di prevenzione posta in essere dai carabinieri del Comando provinciale di Pescara ha visto la predisposizione di specifici servizi perlustrativi a largo raggio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Nell'auto con un grosso petardo a Montesilvano, denunciato un pescarese Leggi anche: Melito Irpino, sequestrati fuochi pirotecnici: denunciato 55enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giulio, il fondatore della Babbi: “A 97 anni ogni giorno vado in auto in azienda. Andreotti mi chiamava Giulio IV”; Borse di studio del Comune a 97 studenti, stanziati 20.200 euro: il premio per chi ha concluso il proprio percorso con il massimo dei voti. Nell'auto e in casa 97 petardi e 8 ordigni pirotecnici, denunciato un ragazzo di Montesilvano - Un ragazzo di 27 anni di Montesilvano è stato denunciato dai carabinieri nel corso dei controlli disposti nel fine settimana. ilpescara.it

Il volto di Hind Rajab, bambina di sei anni uccisa dall’esercito israeliano a Gaza, è diventato un murales a Potenza, sulla facciata laterale di uno stabile in via Verdi. La tragedia risale al 29 gennaio 2024, quando Hind, intrappolata nell’auto insieme ai corpi se x.com

#Ponticelli- Violenza di genere: spara nell' auto: Le botte, gli atti persecutori e l' atteggiamento camorristico. #Cronaca #Carabinieri #ViolenzadiGenere #Camorra #Botte #AttiPersecutori #NanoTV - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.