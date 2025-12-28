nella maxi inchiesta su hannoun spunta anche shahin

Nella vasta inchiesta su Hannoun emerge anche il ruolo dell’imam Shahin, considerato un potenziale rischio per la sicurezza nazionale. Dopo il rilascio, su richiesta del Ministero dell'Interno che intende presentare ricorso in Cassazione, Shahin torna a essere oggetto di attenzione, in relazione anche al caso di Mohammad Hannoun, legato a Hamas. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche di sicurezza e intelligence italiane.

L'imam Shahin, considerato un pericolo per la sicurezza nazionale e rilasciato dopo la richiesta di espulsione del ministero dell'Interno (che farà ricorso in Cassazione) torna al centro della scena ed è, in parte, anche legato al caso del filo Hamas Mohammad Hannoun. Infatti, Elsalay, uno dei 9 arrestati nella maxi operazione contro la cupola di Hamas in Italia, parlando con Shahin e riferendosi a El Shobky, gli contesta di avergli parlato di come l'associazione invia il denaro. Ali El Shobky è il referente piemontese di Abspp, colui che ha incontrato l'ex capo di Hamas Haniyeh, come si evince dalla conversazione in cui dice “Si, anche quando siamo andati a farci le foto con il dottor Ismail Haniveh. 🔗 Leggi su Iltempo.it

