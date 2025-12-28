nella chiesa di srita il presepe vivente coi ragazzi e volontari della casa famiglia

VIAREGGIO Per la parrocchia di Santa Rita e la sua comunità di fedeli oggi, ultima domenica dell’anno, è un giorno particolare, ricco di emozioni. Alle 15.30 nella suggestiva cornice della piazza della chiesa di Santa Rita prenderà vita il presepe vivente. I protagonisti della natività sono i ragazzi della Casa Famiglia e i volontari. E nell’allestimento del presepe sono stati scelti alcuni animali che sono ospitati e curati nella Fattoria del Campo "Fondazione Papa Giovanni Paolo II". Il neonato che interpreta Gesù è l’ultimo bambino battezzato della comunità della parrocchia. I suoi genitori interpretano Maria e Giuseppe: un segno vivo che rappresenta la fede che si rinnova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

