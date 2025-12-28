Nel segno della speranza | il Duomo chiude l’anno giubilare

Nel pomeriggio di oggi, alle 17, il Duomo di Reggio Calabria-Bova si prepara a chiudere l’anno giubilare in occasione della festa della Santa Famiglia. In un’atmosfera di raccoglimento, questa cerimonia rappresenta un momento di riflessione e memoria, segnando la conclusione di un percorso spirituale condiviso dalla comunità. Un’occasione per consolidare la speranza e la fede, nel rispetto della tradizione e del significato di questo anno speciale.

Nel silenzio raccolto del Duomo, oggi pomeriggio alle 17, nella festa della Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, la chiesa di Reggio Calabria-Bova vive un momento di intensa densità spirituale: la chiusura diocesana dell'anno giubilare: una celebrazione che non è soltanto rito, ma memoria.

