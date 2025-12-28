Nel parco Bozzini i tre ponticelli in legno sono tutti da rifare.

Tra le diverse cose da fare nel 2026 una è sicuramente quella di rifare i tre ponticelli in legno situati nel parco Bozzini, verso via Madonnina, subito dopo l’area cani. Sono oramai oltre 3 anni che sono chiusi e completamente in malora. A chiedere un intervento urgente è Augusto Sandolo che di Opera è stato assessore nel recente passato. Il Bosco nella città di Opera ha compiuto 23 anni, ma oggi è un polmone verde che necessità di interventi dopo anni in cui è stato trascurato. "Se penso solo alle deleghe assessorili che avevo, furono portati a compimento, oltre al Bosco, nuovi parchi come il Guareschi, il raddoppio di quello dello Zerbo e di quello di via Bozzini, le nuove piste ciclabili di via Diaz, via Guareschi e via Emilia, le prime sei aree cani di Opera - ricorda Sandolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

