I volontari del Nucleo operativo Carabinieri Pegaso 181, nato sotto l’egida dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, sede di Firenze, si sono riuniti per festeggiare insieme Natale e Capodanno. Ma non basta scambiarsi gli auguri, fare un po’ di simpatica baldoria e tornarsene a casa. L’incontro conviviale che si è svolto nel ristorante all’interno della storica caserma Baldissera sul lungarno Pecori Giraldi, è stata anche l’occasione per invitare anche vecchi amici e nuove conoscenze con le quali i volontari auspicano di poter lavorare assieme. Oltre a un’ottantina di membri di Pegaso erano presenti l’ispettore regionale dell’Anc, generale Luigi Nardini, il presidente dell’Anc Firenze, Luigi Fiorillo, il comandante dei carabinieri del Galluzzo, Domenico Cillis, il comandante della polizia locale di Bagno a Ripoli, Niccolò Gensini, con gli assessori alla polizia locale di Firenze e Scandicci, Andrea Giorgio e Lorenzo Vignozzi, l’assessore alla Protezione Civile di Firenze, Laura Sparavigna, il commissario capo alla Polizia locale fiorentina, Marco Vitale, il consigliere regionale, Francesco Casini, il presidente della fondazione Caponnetto Salvatore Calleri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nei secoli fedeli. Il gruppo Pegaso 181 copre via Palazzuolo

Leggi anche: Oggi 23 novembre: Solennità di Cristo Re dell’Universo: la sua maestà è nei secoli dei secoli

Leggi anche: Lo sfarzo nei secoli. Fin dall’antichità accende il desiderio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nei secoli fedeli. Il gruppo Pegaso 181 copre via Palazzuolo.

Nei secoli fedeli. Il gruppo Pegaso 181 copre via Palazzuolo - Oltre ai servizi di vigilanza nella ’zona rossa’, corsi di formazione. lanazione.it