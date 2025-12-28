Negoziato in salita con Damasco il futuro delle Sdf è incerto
Venerdì sera Aleppo è stata teatro di nuovi scontri tra i reparti di sicurezza del ministero degli interni e le Forze democratiche siriane (le Sdf curde e arabe del Nord-est) . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Scontri ad Aleppo. S’avvicina la scadenza per riunire le Sdf a Damasco
