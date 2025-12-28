Nba notte di colpi esterni e finali thriller | Jokic non basta a Denver

Nella notte NBA si sono registrati diversi colpi di scena: Orlando ha battuto Denver all’ultimo secondo, mentre i Knicks e i Rockets hanno ottenuto nuove vittorie. La squadra di Atlanta continua a vivere un momento difficile. Partite ricche di emozioni e suspense, che evidenziano l’incertezza e la competitività del campionato.

Orlando beffa i Nuggets all'ultimo possesso, Knicks e Rockets vincono ancora, crisi senza fine per Atlanta. La regular season NBA regala un'altra notte ricca di colpi di scena, rimonte e prestazioni individuali di altissimo livello. Cade Denver in volata a Orlando, mentre New York, Houston e Milwaukee confermano il buon momento. Sempre più profonda, invece, .

NBA, i risultati della notte: colpi in trasferta per Heat e Clippers, Detroit cade a Utah - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: colpi in trasferta per Heat e Clippers, Detroit cade a Utah ... sport.sky.it

