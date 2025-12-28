nba gli heat di fontecchio mettono la seconda ad ovest cadono spurs e nuggets

Nella notte NBA del 28 dicembre 2025, i Miami Heat di Fontecchio ottengono la seconda vittoria consecutiva battendo gli Indiana Pacers con un convincente 142-116. Nel frattempo, a Ovest, Spurs e Nuggets subiscono sconfitte, confermando un proseguimento di stagione ricco di sorprese. Gli incontri di questa fase dell’anno offrono spunti interessanti per analizzare l’andamento delle squadre e le prospettive future del campionato.

New York (Stati Uniti), 28 dicembre 2025 – Ultime curve del 2025 per la NBA, che anche questa notte ha offerto spettacolo e divertimento agli appassionati: in Eastern Conference, i Miami Heat di Simone Fontecchio hanno inanellato la seconda vittoria di fila battendo gli Indiana Pacers con un perentorio 142-116: a sparigliare le carte in tavola, è stato un parziale di 20-5 nel quarto quarto (44-22 il parziale complessivo) che ha spinto Miami dal +11 al +26 in appena 5’, mettendo un’ipoteca pesantissima sulla vittoria. Sugli scudi, tra gli Heat, Jaime Jaquez jr e Andrew Wiggins con 28 punti a testa, mentre l’azzurro Simone Fontecchio – dopo aver trascorso in panchina tutta la gara contro i Raptors – ha giocato appena 3’, nei quali ha portato a casa un bottino di 2 punti, 2 rimbalzi e un assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

