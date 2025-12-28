Natalità Salmè contro il centrosinistra | Futuro della città affidato all’immigrazione
L’assessore Facchini e i consiglieri comunali di centrosinistra hanno recentemente commentato il tema della denatalità, evidenziando una posizione che, secondo Stefano Salmè, sembra affidare il futuro della città all’immigrazione. Questa interpretazione sottolinea le diverse visioni politiche sulla questione demografica e il ruolo delle politiche migratorie nello sviluppo urbano.
Le dichiarazioni dell’assessore Facchini e dei consiglieri comunali di centrosinistra sul tema della denatalità, secondo Stefano Salmè, confermano una linea politica ormai evidente. Per la maggioranza che governa Udine, sostiene il presidente del gruppo consiliare “Io Amo Udine – Liberi Elettori”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Mattarella agli stati generali della Natalità: "Il futuro dell'Italia dipende dalle scelte di oggi"
Leggi anche: Inaugurato un nuovo Club Napoli in città: il taglio del nastro affidato a Tommaso Starace
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.