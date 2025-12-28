Natalità Salmè contro il centrosinistra | Futuro della città affidato all’immigrazione

L’assessore Facchini e i consiglieri comunali di centrosinistra hanno recentemente commentato il tema della denatalità, evidenziando una posizione che, secondo Stefano Salmè, sembra affidare il futuro della città all’immigrazione. Questa interpretazione sottolinea le diverse visioni politiche sulla questione demografica e il ruolo delle politiche migratorie nello sviluppo urbano.

