Natalità Salmè contro il centrosinistra | Futuro della città affidato all’immigrazione

L’assessore Facchini e i consiglieri comunali di centrosinistra hanno espresso posizioni sulla denatalità che, secondo Stefano Salmè, riflettono una linea politica ormai consolidata. In questo contesto, si discute il ruolo dell’immigrazione come possibile soluzione al calo delle nascite, sollevando questioni sulla direzione futura della città e sulle scelte politiche adottate.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.