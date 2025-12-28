Natale in Antartide, ricercatore spezzino esplora le profondità dei mari al Polo Sud.

La Spezia, 28 dicembre 2025 – Un Natale decisamente diverso dal solito a 15mila chilometri dal focolare domestico. Tutto intorno lo scenario inconsueto e affascinante di Antartide, fra ghiacci, pinguini e il misterioso mondo sommerso a 100 metri di profondità nel gelido mare del Polo Sud. Lorenzo Bramanti, 52 anni, ricercatore del Cnr francese, originario di Massa e spezzino d’adozione, è alla guida della spedizione scientifica in Antartide che sta dirigendo sulla base del suo progetto di ricerca. Under The Pole is in the middle of their fourth expedition called ‘’Under The Pole IV - DEEPLIFE’’, a 10-year program of scientific diving and exploration focusing on the the marine animal forests in the unknown mesophotic zones of our oceans. 🔗 Leggi su Lanazione.it

